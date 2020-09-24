Компания Apple выпустила обновление iOS 14.0.1. Оно приходит на те смартфоны, которые уже обновились до iOS 14.
Никаких нововведений этот апдейт не содержит, в чейнджлоге указано, что он устраняет обнаруженные ранее баги, в том числе критичные. Вот их список:
— Устранена проблема, из-за которой после перезагрузки браузер и почтовый клиент, установленные по умолчанию, сбрасывались со сторонних на встроенные
— Устранена проблема, из-за которой на iPhone 7 и iPhone 7 Plus в приложении «Камера» отображался чёрный экран
— Устранена проблема, из-за которой смартфон не мог подключиться к Wi-Fi
— Устранена проблема, из-за которой в некоторых почтовых клиентах не отправлялась почта
— Устранена проблема, из-за которой в виджете «Новости» не появлялись изображения
Скачать апдейт можно по Wi-Fi, он устанавливается с сохранением всех пользовательских настроек, данных и установленных приложений. Он небольшой, занимает меньше 140 мегабайт, поэтому его установка — дело пары минут.
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