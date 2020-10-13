Компания Apple выпустила обновления iOS 14.1, iPadOS 14.1 и tvOS 14.1 для всех пользователей. По данным MacRumors, они пока недоступны по Wi-Fi, но уже выложены на серверах для установки вручную через iTunes на Windows или Finder на macOS.
В скором времени эти апдейты начнут распространяться привычным способом, и их можно будет скачать по воздуху. Проверить их доступность можно через системные настройки. Они не содержат нововведений, а лишь устраняют обнаруженные ранее баги.
То, что выпуск iOS 14.1 по времени совпал с презентацией линейки iPhone 12, намекает на то, что это обновление будет изначально установлено на новые смартфоны. Известно, что у Apple есть технология, которая позволяет обновлять смартфоны прямо в коробках, поэтому не стоит удивляться тому, что дата сборки iOS будет более свежей, чем дата производства устройства.
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