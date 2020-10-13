Устройство представляет собой магнитное беспроводное зарядное устройство, разработанное специально для «нового iPhone». Об этом сообщает сайт MacRumors со ссылкой на японский блог Macotakara.
Японская компания MPOW объявила о выпуске беспроводного зарядного устройства с поддержкой функции регулировки положения с помощью кольцевого магнита, соответствующего новому механизму беспроводной зарядки в iPhone 12. Таким образом обеспечивается наилучшая производительность по сравнению с традиционными беспроводными зарядниками, на которых смартфон со временем может смещаться. Возможно, из-за особенностей конструкции устройство не будет работать с другими смартфонами.
Анонс продукта произошел буквально за несколько часов для мероприятия Apple. Одна из утечек предполагала, что Apple переосмыслит бренд MagSafe, но он будет относиться к новым зарядным устройствам для iPhone 12. Всё это подкрепляет еще один слух, указывающий на магнитные кольца в корпусе грядущих смартфонов.
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Японская компания MPOW объявила о выпуске беспроводного зарядного устройства с поддержкой функции регулировки положения с помощью кольцевого магнита, соответствующего новому механизму беспроводной зарядки в iPhone 12. Таким образом обеспечивается наилучшая производительность по сравнению с традиционными беспроводными зарядниками, на которых смартфон со временем может смещаться. Возможно, из-за особенностей конструкции устройство не будет работать с другими смартфонами.
Анонс продукта произошел буквально за несколько часов для мероприятия Apple. Одна из утечек предполагала, что Apple переосмыслит бренд MagSafe, но он будет относиться к новым зарядным устройствам для iPhone 12. Всё это подкрепляет еще один слух, указывающий на магнитные кольца в корпусе грядущих смартфонов.
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