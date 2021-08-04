Magic Keyboard

Компания Apple начала открытую продажу беспроводных клавиатур Magic Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. До недавних пор этот аксессуар можно было получить лишь при покупке новых моделей iMac.

Touch ID можно использовать для входа в систему без использования пароля. Это безопаснее — так пароль никто не сможет подсмотреть или перехватить.

Magic Keyboard

Клавиатуры доступны в двух вариантах: миниатюрная и расширенная с цифровым блоком. Стоимость в интернет-магазине Apple — 14 900 и 17 900 рублей соответственно. Цвет корпуса только один — светло-серебристый.

В комплектацию Magic Keyboard входит зарядный кабель. Заявленное время автономной работы клавиатуры — до 1 месяца. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу в верхнем ряду, причём Apple отмечает, что для полноценного использования Touch ID потребуется компьютер с процессором M1 — MacBook Air и MacBook Pro, iMac (2021) и Mac mini (2020).


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Windows теперь можно запускать на планшетах и смартфонах Windows теперь можно запускать на планшетах и смартфонах

Раскрыта дата выхода Windows 11 для всех пользователей Раскрыта дата выхода Windows 11 для всех пользователей

Почему у iPad нет конкурентов? Другие планшеты никто не покупает Почему у iPad нет конкурентов? Другие планшеты никто не покупает