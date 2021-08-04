





Компания Apple начала открытую продажу беспроводных клавиатур Magic Keyboard со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. До недавних пор этот аксессуар можно было получить лишь при покупке новых моделей iMac.Touch ID можно использовать для входа в систему без использования пароля. Это безопаснее — так пароль никто не сможет подсмотреть или перехватить.Клавиатуры доступны в двух вариантах: миниатюрная и расширенная с цифровым блоком. Стоимость в интернет-магазине Apple — 14 900 и 17 900 рублей соответственно. Цвет корпуса только один — светло-серебристый.В комплектацию Magic Keyboard входит зарядный кабель. Заявленное время автономной работы клавиатуры — до 1 месяца. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу в верхнем ряду, причём Apple отмечает, что для полноценного использования Touch ID потребуется компьютер с процессором M1 — MacBook Air и MacBook Pro, iMac (2021) и Mac mini (2020).