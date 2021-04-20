





























В российском интернет-магазине Apple появились новые аксессуары. Коллекции смартфонных чехлов и ремешков для часов Apple Watch пополнились новыми цветами.Силиконовый чехол для линейки iPhone 12 доступен в фисташковом, светло-абрикосовом, цвете «Капри» и «Аметист» продаётся по цене 4 990 р., а кожаный чехол в тёмно-фиолетовом цвете можно приобрести за 5 990 р. Чехол-бумажник MagSafe также в новой расцветке «Аризона» тоже стоит 5 990 р.За 3 900 р. можно купить монобраслеты для Apple Watch в фиолетово-синем, фисташковом и светло-абрикосовом цветах. Плетёные моноремешки в двух новых цветах (фисташковый и «Солнечный апельсин») продаются по 8 900 р., а спортивные ремешки в «Штормовом зелёном», абрикосовом и цвете «Капри» — по 3 900 рублей.Также доступны спортивные браслеты для Apple Watch в бледно-сером, ярко-жёлтом, чёрно-синем, оливковом цвете и в красной версии (PRODUCT)RED — все по 3 900 р. Ремешок Nike с отверстиями и в расцветках «Лазурь / нежно-зелёный», «Серо-зелёный / серебристый» и «Тёмный металл / чёрный» продаётся за те же деньги, а кожаный магнитный браслет в расцветке «Белый мел» обойдётся в 8 900 рублей.Любителям роскоши Apple предлагает текстильные ремешки Hermès Simple Tour Jumping за 28 990 р. и ремешки Hermès Double и Sindle Tour за 43 990 и 30 990 р.