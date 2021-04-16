





Выход линейки iPhone 12 без зарядных устройств был воспринят, в общем и целом, отрицательно: многие обвиняли компанию Apple в том, что она только прикрывается защитой окружающей среды, а на деле лишь хочет еще больше увеличить свою прибыль. Однако «дурной пример заразителен» — от зарядок в комплекте стали отказываться и другие компании, включая Samsung и Huawei.Однако китайский техногигант поступил адекватнее: да, теперь в Поднебесной можно купить в розничных магазинах Huawei Mate X2, Huawei Mate 40, Huawei Nova 8 или Nova 8 Pro без зарядных устройств, но и цена на такие версии смартфонов будет на 200 юаней (или 30 долларов) ниже. При этом отдельно сверхбыстрая зарядка Huawei на 66 Вт стоит как раз 199 юаней.Иными словами, компания оставляет своим покупателям выбор: если у вас есть зарядка, то можно сэкономить приятные 30 долларов. Если вам она нужна — вы не переплачиваете за нее, а отдаете «нормальную» стоимость смартфона.