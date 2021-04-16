





Создание учетной записи на портале «Госуслуги» будут проводить по умолчанию при первом обращении гражданина в госорганы — например, при рождении ребенка или получении им паспорта. Такое решение предлагает рабочая группа «Национальная инновационная система», возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).Одна из целей ЦПГ — увеличить число зарегистрированных россиян на «Госуслугах» до 85% к 2024 году. Для сравнения, сейчас на портале 77 млн подтвержденных учетных записей (чуть меньше половины от числа жителей России).На данный момент для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, «Сбера» или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала.Теперь же, чтобы увеличить число зарегистрированных пользователей портала, схему сильно упростят: достаточно любого документа, удостоверяющего личность, такого как свидетельство о рождении или паспорт. При этом в будущем для авторизации в учетной записи «Госуслуг» не понадобится даже пароль: к 2030 году при помощи «Ростелекома» предлагается перезапустить Единую биометрическую систему для сбора биометрических слепков (голос и лицо) порядка 50 млн граждан России.