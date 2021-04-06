





На Официальном интернет-портале правовой информации появились сведения о том, что в России начался эксперимент по авторизации пользователей в различных интернет-сервисах с использованием учетных данных с портала «Госуслуг». Планируется, что тестирование будет проводиться до 1 июля 2022 года.В ходе эксперимента пользователи соцсетей и интернет-магазинов получат возможность авторизироваться, совершать сделки и подписывать договора (в том числе с электронной подписью) через логин-пароль от «Госуслуг». Минцифры сообщило РИА Новости, что «Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться)».«Авито», «Авто.ру» и HeadHunter уже сообщили, что у них появится возможность авторизовываться через «Госуслуги», при этом лимит стоимости в каждой сделке через этот сервис составляет 10 миллионов рублей. Также отмечается, что авторизация через «Госуслуги» повысит уровень доверия к продавцам и покупателям, даст дополнительные возможности для проверки прав собственности, может сократить число мошенничеств и сделает процессы купли-продажи прозрачнее.