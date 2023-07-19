Apple выпустила новые наушники Beats Studio Pro. Это достойная замена AirPods Max

Фархад
beats

Сегодня, 19 июля, компания Beats представила новые полноразмерные накладные наушники Beats Studio Pro с адаптивным режимом активного шумоподавления и прозрачности, персонализированным пространственным аудио с динамическим отслеживанием головы, кожаными амбушюрами UltraPlush и портом USB-C.

Beats

Beats Studio Pro доступны в четырех цветах: чёрном, тёмно-коричневом, темно-синем и бежевом. Производитель заявляет, что совершенно новые накладные амбушюры UltraPlush из бесшовной искусственной кожи обеспечивают комфорт в течение всего дня и исключительную долговечность.

Beats

Каждый наушник оснащён 40-мм драйвером, а встроенный цифровой процессор оптимизирует окончательную частотную характеристику для создания мощного, но сбалансированного звукового профиля.

Beats

На правой чаше расположена кнопка для переключения между режимом активного шумоподавления и прозрачности. Управлять воспроизведением можно нажатиями на кнопку «b». Ещё одна функция — адаптивное шумоподавление — постоянно отслеживает шум вокруг пользователя в режиме реального времени.

Кроме того, наушники поддерживают пространственное аудио с динамическим отслеживанием головы, голосовые команды Siri, отслеживание с помощью Локатора и плавное переключение между устройствами.

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При желании Beats Studio Pro можно подключить к источнику аудио по кабелю USB-C или через аналоговый 3,5-мм разъём.

Производитель утверждает, что наушники Beats Studio Pro смогут проработать до 40 часов, а 10-минутная зарядка обеспечит до 4 часов воспроизведения музыки.

Beats Studio Pro уже доступны в США, Канаде, Франции и Германии по цене $349.
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Источник:
Beats
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