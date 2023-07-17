Рассекречен новый iPad Air с самым мощным железом в серии

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Журналист Марк Гурман утверждает, что новая модель планшета от Apple уже находится в разработке и может появиться до конца 2023 года.Как сообщает источник, новый iPad Air получит процессор М2 для более высокой производительности. Напомним, актуальная модель линейки оснащена чипом M1, чего вполне хватает для выполнения большинства рабочих сценариев.Более детальных характеристик Гурман не назвал, но утверждает, что ждать новинку стоит не позднее 2023 года. В остальном новый iPad Air не получит значительных изменений. Дизайн и размеры останутся прежними, а вот технология ProMotion, отвечающая за частоту обновления экрана в 120 Гц, может обойти планшет стороной. Несмотря на все предыдущие инсайды и ожидания аналитиков, следующее поколение «эйра» сохранит 10,9-дюймовый LCD-дисплей с типичной частотой обновления 60 Гц. Во всяком случае, на это указывает абсолютно идентичная нынешней модели конструкция корпуса.Доступность новинки ожидается на уровне предыдущей модели, представляя выбор для пользователей, которые не желают переплачивать на Pro-версию.