Экшен уровня «Миссия: Невыполнима»: Apple выпустила ролик об украденном MacBook Air, который сдали в ломбард

Фархад
Apple

Компания Apple поделилась на своём YouTube-канале новым юмористическим роликом, в котором уже знакомая нам команда дизайнеров The Underdogs использует в своей работе различные функции безопасности iPhone, Mac и других гаджетов.

Ролик под названием «Swiped» начинается с того, что команда собирается продемонстрировать клиенту «меняющую правила игры» презентацию нового продукта, но MacBook Air, на котором записана единственная копия документа, внезапно крадут уличные бандиты.



На протяжении восьми минут ребята пытаются вернуть украденный Mac и в конце концов находят его в ломбарде. Разумеется, Apple сняла эту короткометражку ради рекламы ключевых функций безопасности, включая «Уведомление о пропаже», отслеживание местоположения в Локаторе, Touch ID и Face ID, пароли и ключи доступа, Secure Enclave, сквозное шифрование, удалённую блокировку MDM и удалённое стирание устройства.
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Источник:
Apple
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Комментарии

Ckor_30
+655
Ckor_30
Хрень полная 😁
38 минут назад
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+43
iVx4JfRk
Непонятно почему Барсук на запчасти застремалась брать))
5 минут назад
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