Apple выпустила спецверсию AirPods Pro со странным дизайном. Купили бы?

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Наушники украсили изображением кролика в честь наступающего года. Версия предназначена для китайского рынка и еще нескольких стран.Лимитированный гаджет уже поступил в продажу, так как в Китае Новый год отмечается 22 декабря. Изображение бегущего кролика нанесено на зарядный кейс путем гравировки. В остальном это стандартные AirPods Pro 2, даже цена осталась прежней — 1899 юаней (примерно 19 600 рублей). Также новогодний выпуск будет продаваться на Тайване, в Гонконге и Макао.В некоторых странах есть услуга бесплатного нанесения гравировки на AirPods и AirPods Pro, которую можно заказал на сайте Apple. На выбор доступна любая фраза или смайлик, который украсит зарядный футляр.