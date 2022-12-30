Apple

Apple выпустила спецверсию AirPods Pro со странным дизайном. Купили бы?

Артем
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Наушники украсили изображением кролика в честь наступающего года. Версия предназначена для китайского рынка и еще нескольких стран.

Лимитированный гаджет уже поступил в продажу, так как в Китае Новый год отмечается 22 декабря. Изображение бегущего кролика нанесено на зарядный кейс путем гравировки. В остальном это стандартные AirPods Pro 2, даже цена осталась прежней — 1899 юаней (примерно 19 600 рублей). Также новогодний выпуск будет продаваться на Тайване, в Гонконге и Макао. 
В некоторых странах есть услуга бесплатного нанесения гравировки на AirPods и AirPods Pro, которую можно заказал на сайте Apple. На выбор доступна любая фраза или смайлик, который украсит зарядный футляр.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+518
Paspartu
А странного что?
Сегодня в 13:55
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+4485
Carter_Mayers
Если честно, вообще бы не купил наушники от Apple. После хороших Сенхов или B&O слушать плоский звук вообще не хочется. Функционал у них шикарный, а звук абсолютно проходной, а вот AirPods Max приятно удивили звуком. Будь у них цена тысяч 20 взял бы с удовольствием
2 часа назад в 14:14
#
tellurian
+4894
tellurian Carter_Mayers
Если есть 2-3 устройства от apple, то переключаться между ними автоматически никто не умеет , кроме AirPods. Знаю людей, которые только ради этого берут их. Сам вот думаю надо оно мне или нет.
21 минуту назад
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