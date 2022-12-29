iPhone 15 побьёт все рекорды по времени автономной работы

Будущие смартфоны Apple серии iPhone 15 смогут похвастаться заметным приростом ко времени автономной работы по сравнению с предшественниками благодаря новому чипу A17.Основной производитель чипов Apple, TSMC, во время внутреннего собрания по поводу перехода на 3-нм процесс уделил больше внимания энергоэффективности, чем производительности.Исходя из этого, журналисты Bloomberg предположили, что чипы A17 Bionic будут не сильно мощнее текущего поколения процессоров, но зато они станут потреблять на 35% меньше энергии, что продлит время работы смартфонов серии iPhone 15.Ожидается, что по 3-нм техпроцессу также будут построены чипы M2 Pro и M2 Max для новых MacBook Pro.