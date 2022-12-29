iPhone 15 побьёт все рекорды по времени автономной работы

Будущие смартфоны Apple серии iPhone 15 смогут похвастаться заметным приростом ко времени автономной работы по сравнению с предшественниками благодаря новому чипу A17.
Основной производитель чипов Apple, TSMC, во время внутреннего собрания по поводу перехода на 3-нм процесс уделил больше внимания энергоэффективности, чем производительности.
Исходя из этого, журналисты Bloomberg предположили, что чипы A17 Bionic будут не сильно мощнее текущего поколения процессоров, но зато они станут потреблять на 35% меньше энергии, что продлит время работы смартфонов серии iPhone 15.
Ожидается, что по 3-нм техпроцессу также будут построены чипы M2 Pro и M2 Max для новых MacBook Pro.
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