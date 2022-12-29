Apple iPhone 15

iPhone 15 побьёт все рекорды по времени автономной работы

Фархад

iPhone 15

Будущие смартфоны Apple серии iPhone 15 смогут похвастаться заметным приростом ко времени автономной работы по сравнению с предшественниками благодаря новому чипу A17.

Основной производитель чипов Apple, TSMC, во время внутреннего собрания по поводу перехода на 3-нм процесс уделил больше внимания энергоэффективности, чем производительности.

Исходя из этого, журналисты Bloomberg предположили, что чипы A17 Bionic будут не сильно мощнее текущего поколения процессоров, но зато они станут потреблять на 35% меньше энергии, что продлит время работы смартфонов серии iPhone 15.

Ожидается, что по 3-нм техпроцессу также будут построены чипы M2 Pro и M2 Max для новых MacBook Pro.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

John Doe
+633
John Doe
А увеличить емкость аккумулятора это, разумеется, не вариант — слишком просто.
Сегодня в 17:18
#
+14
Astemir Shibzuhov John Doe
Тогда айфоны станут жирными как сяоми в это не эстетично
27 минут назад
#
tellurian
+4894
tellurian
Каждый раз одно и тоже. Если взять за отсчёт XS, то айфоны должны работать 2-3 дня без подзарядки:)
А по факту все модели XS-11-12-13-14 работают одинаково плюс-минус.
Сегодня в 18:02
#
Mers
+4258
Mers tellurian
Ну у меня 13 Max как раз два дня и работал, если это выходные, то три. Только после того, как перешел на iOS 16 все стало печально, всего лишь полтора дня.
2 часа назад в 18:40
#
Фархад Усманов
+3
Фархад Усманов Mers
аналогично, 13 Pro Max первые месяцев 8 выдавал почти по 2 дня работы без подзарядки, после чего просел и держит максимум 1,5 дня. С 14 ПМ (выключил alway-on) ситуация пока такая же — 2-3 дня автономной работы
час назад в 20:02
#
tellurian
+4894
tellurian Mers
У меня сутки стал работать после перехода на 16.2.
Прытки на 14 ПМ тоже самое у людей. Плохо оптимизируют:(
22 минуты назад
#
Dmitriy
+325
Dmitriy
Побьет рекорды, это в смысле от полного заряда 5 минут работать будет?
час назад в 20:01
#
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