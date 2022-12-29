Похоже Apple готовит сюрприз для фанатов iPad, но ждать долго

Авторитетный аналитик сообщает об увеличении дисплеев для iPad Pro. Выход новых моделей запланирован на 2024 год.
Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors ссылаясь на данные Росса Янга. Эксперт специализирующейся на дисплеях заявляет, что Apple разрабатывает 11,1-дюймовые и 13-дюймовые OLED-модели iPad Pro. Вероятно, что модели получат более тонкие рамки, вместо того, чтобы увеличивать общий размер гаджетов.
В настоящее время Apple может предложить 12,9-дюймовый mini-LED iPad Pro и 11-дюймовый iPad Pro с традиционным ЖК-дисплеем, поскольку mini-LED по-прежнему зарезервирован для более дорогой модели iPad Pro. Если слухи подтвердятся, в 2024 году Apple уравняет возможности экрана между этими двумя моделями.
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