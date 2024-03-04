Apple выпустила весеннюю коллекцию аксессуаров 2024 года

Фархад
Apple

Вместе с анонсом новых MacBook Air на M3 компания Apple обновила цветовую палитру фирменных чехлов для iPhone и ремешков Apple Watch.

Теперь для iPhone можно прикупить силиконовый чехол в расцветках: «Мягкий мятный», «Солнечный», «Голубой» и «Розовый».

Apple

Цвета ремешков для Apple Watch в основном сочетаются с обновленными силиконовыми чехлами, за исключением «Малиновый» и «Синий океан». Вот все новые расцветки фирменных ремешков:
  • Спортивная петля: «Мягкий мятный» и «Синий океан»;
  • Спортивный ремешок: «Мягкий мятный, «Солнечный» и «Голубой»;
  • Плетеная одиночная петля: «Солнечный», «Голубой» и «Малиновый»;
  • Solo Loop: «Розовый», «Мягкая мята», «Синий океан»;
Apple

Кроме того, палитра Hermès также обновилась:
  • Hermès Toile H Single Tour: Bleu Céleste/Écru and Framboise/Écru.
  • Hermès Twill Jump Single Tour: Bleu Céleste/Bleu Jean and Jaune d'Or/Bleu Jean.
  • Hermès Kilim Single Tour: Blanc and Bleu Céleste.


Обновленная линейка аксессуаров уже доступна для заказа в некоторых странах.
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Комментарии

tellurian
+1647
tellurian
Даже без презентации, на сайте уже вышло несколько статей про новинки.
Сегодня в 18:32
#
st00p1dm0nkey
+4320
st00p1dm0nkey tellurian
Вам презентация на чехлы и ремешки нужна…чтобы в 8к и снято на раскладной айфон, с цыганами, и салютом 👍
час назад в 19:59
#
tellurian
+1647
tellurian st00p1dm0nkey
Мне как раз не нужна.
Мне нравится просто пресс-релиз.
В новости про презентацию меня сильно не поняли 😂
час назад в 20:35
#
st00p1dm0nkey
+4320
st00p1dm0nkey tellurian
Ааа, я прочитав комментарий подумал, что преза нужна, на чехлы, совсем уже поехали 🤪
50 минут назад
#
tellurian
+1647
tellurian st00p1dm0nkey
Так не только чехлы. Я ждал планшеты ещё. Видно позже теперь
29 минут назад
#
+339
Alex82 tellurian
А в смысле позже? Каждую неделю теперь будут что-то презентовать?)) Или вы осеннюю презентацию имеете ввиду?🤔
5 минут назад
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