Apple выпустила весеннюю коллекцию аксессуаров 2024 года

Спортивная петля: «Мягкий мятный» и «Синий океан»;

Спортивный ремешок: «Мягкий мятный, «Солнечный» и «Голубой»;

Плетеная одиночная петля: «Солнечный», «Голубой» и «Малиновый»;

Solo Loop: «Розовый», «Мягкая мята», «Синий океан»;

Hermès Toile H Single Tour: Bleu Céleste/Écru and Framboise/Écru.

Hermès Twill Jump Single Tour: Bleu Céleste/Bleu Jean and Jaune d'Or/Bleu Jean.

Hermès Kilim Single Tour: Blanc and Bleu Céleste.

Вместе с анонсом новых MacBook Air на M3 компания Apple обновила цветовую палитру фирменных чехлов для iPhone и ремешков Apple Watch.Теперь для iPhone можно прикупить силиконовый чехол в расцветках: «Мягкий мятный», «Солнечный», «Голубой» и «Розовый».Цвета ремешков для Apple Watch в основном сочетаются с обновленными силиконовыми чехлами, за исключением «Малиновый» и «Синий океан». Вот все новые расцветки фирменных ремешков:Кроме того, палитра Hermès также обновилась:Обновленная линейка аксессуаров уже доступна для заказа в некоторых странах.