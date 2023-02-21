Apple выпустила весеннюю коллекцию наушников Beats Fit Pro

Фархад

Beats Fit Pro

Сегодня, 21 февраля, компания Apple официально представила три новые расцветки беспроводных наушников Beats Fit Pro, которые, кстати, засветились на сайтах официальных европейских ресселеров ещё в начале текущего месяца.

Новые цвета, вошедшие в весеннюю коллекцию, получили следующие названия: Volt Yellow («электрический жёлтый»), Coral Pink («коралловый розовый») и Tidal Blue («синий прилив»).

Beats Fit Pro

Напомним, сами наушники вышли ещё в ноябре 2021 года. Beats Fit Pro представляют собой «спортивную версию» AirPods Pro — они получили такой же набор функций, включая чип H1, пространственное аудио и активное шумоподавление, но отличаются конструкцией с «гибкими крыльями» для более надёжной посадки в ухе. Гарнитура способна проработать до 30 часов в режиме воспроизведения с периодической подзарядкой от фирменного футляра.

Beats Fit Pro

Изначально Beats Fit Pro были доступны в четырёх цветах: Beats Black, Beats White, Stone Purple и Sage Grey. В прошлом году суббренд Apple совместно с Ким Кардашьян выпустил лимитированную серию в расцветках Moon, Dune и Earth.

Официальные продажи новой коллекции Beats Fit Pro стартуют 23 февраля. Стоимость наушников составляет $200.

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Источник:
MacRumors
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