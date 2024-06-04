Apple выпустила «заряженную» рекламу новых MacBook Air

Компания Apple поделилась тремя новыми рекламными роликами, демонстрирующими ключевые преимущества недавно вышедших ноутбуков MacBook Air.Первый ролик под названием Charged посвящён автономности MacBook Air. Apple заявляет, что ноутбук способен проработать целый день без подзарядки. В этом плане у компьютеров Apple пока нет конкурентов.Второе видео — Powered — показывает многозадачность и высокую производительность процессоров Apple M-серии.В третьем ролике под названием Found компания напомнила пользователям, что они также могут найти свой MacBook в случае потери с помощью приложения «Локатор».Напомним, Apple выпустила обновлённые MacBook Air с чипами M3 этой весной. Они сохранили дизайн предыдущей модели, но получили более мощный процессор и незначительные улучшение некоторых других характеристик.