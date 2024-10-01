Apple выпустит гаджет совершенно нового типа

Александр


Как пишет журналист Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On, компания Apple разрабатывает новое устройство. Это будет нечто среднее между гарнитурой дополненной реальности и смарт-очками.

Новинка будет дешевле и компактнее XR-гарнитуры Apple Vivion Pro, а вычислительный блок будет размещаться отдельно и передавать изображение на встроенные в линзы экраны по беспроводному соединению. В паре с этим устройством смогут работать TWS-наушники AirPods Pro 3, которые также находятся в разработке в настоящее время. По слухам, они будут оснащены инфракрасными датчиками, которые позволят умным очкам получать информацию об окружающем пространстве.

Предполагается, что в смарт-очках Apple будет задействована система искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая в скором времени появится в линейке iPhone 16. Необходимые вычисления будут осуществляться не на очках, а на смартфоне.

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