Каким будет самый доступный iPad 11

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В этом году Apple уже обновила несколько планшетов, а также смартфоны, наушники, часы и ноутбуки. Однако у компании ещё есть парочка девайсов, которые давно пора проапгрейдить. Например, базовый iPad, который не обновлялся с 2022 года. В этой статье собрали всё, что известно о будущем самом доступном планшете Apple.Поскольку Apple прокачала дизайн ‌iPad‌ в 2022 году, выпустив планшет с плоскими гранями и большим 10,9-дюймовым экраном, ждать редизайна в 11 поколении не стоит. Более того, этот планшет стал первым в линейке iPad с камерой, расположенной на широкой стороне. Наиболее вероятно, что Apple предложит новые яркие расцветки в оттенках базовых iPhone 16.Новый ‌iPad‌ также сохранит порт USB-C и поддержку Apple Pencil (USB-C). Поддержки магнитных стилусов и Apple Pencil Pro бюджетный планшет не получит.Ещё одним улучшением станет переход на чип A16, который использовался в моделях iPhone 15. Однако функции Apple Intelligence на нём работать не будут. Соответственно, увеличивать объём оперативки с 4 ГБ до 6 ГБ компания тоже не станет.Среди прочих ожидаемых изменений — поддержка Wi-Fi 6E и слегка улучшенная основная камера. Единственное, что радует — цена. Она должна оставаться на текущем уровне в $349 за базовую версию на 64 ГБ.Ожидается, что Apple проведёт ещё одну презентацию в октябре. Однако последние инсайды указывают на перенос анонса iPad 11 на весну 2025 года.