Как быстро включить монохромный режим на iOS 18. Зачем это нужно?

Артем
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Пригодиться не только дальтоникам, но и зависимым от ярких картинок и думскроллинга.

Как правило, обесцвеченным дисплеем пользуются люди с нарушением цветового восприятия, так им проще воспринимать информацию и не отвлекаться на посторонние оттенки. Однако функция получила популярность и среди простых пользователей. 

Изображения в черно-белых оттенках становятся менее привлекательными, взгляд просто не цепляется за яркость картинок, и, соответственно, вы тратите меньше времени на бездумно перелистывание ленты соцсетей, и желание открыть ее снова. Кроме того, монохромный режим снижает нагрузку на зрение, что поможет проще заснуть после дежурных свайпов на ночь.

«Светофильтры» — так функция называется в iPhone, спрятана очень далеко и активировать ее не всегда удобно. Однако с выходом iOS 18, этот процесс можно сократить до пары кликов:

  • Смахиваем шторку и тапаем на «Добавить элемент управления»
  • Проматываем в самый низ до пункта «Универсальный доступ: зрение»
  • Выбираем «Светофильтры».
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Теперь активировать монохромный режим можно напрямую из шторки.

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Если желаете избавиться от соблазна вернуть экрану насыщенные цвета, лучше активировать функцию через меню настроек:

  • Заходим в «Настройки»
  • Выбираем «Универсальный доступ»
  • Далее «Дисплей и размер текста»
  • Включаем «Светофильтры».
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Ранее мы рассказали, как в iOS 18 быстро включать и отключать геолокацию. Этот способ поможет сэкономить заряд батареи, а успокоит мнительных пользователей от страха слежки.
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