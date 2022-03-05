По данным 9to5Mac, компания Apple собирается выпустить компьютер, который будет называться Mac Studio. Он пополнит линейку компьютеров, в которую сейчас входят Mac mini и Mac Pro, абсолютно разные как по дизайну, так и по производительности.
Инсайдеры утверждают, что Mac Studio будет примерно таким же, как Mac mini, но получит гораздо более производительные комплектующие. Apple разрабатывает два варианта новинки — с процессором M1 Max (как в MacBook Pro 2021-го года выпуска) и с ещё более производительным процессором из серии Apple Silicon, который пока не анонсирован. Предполагается, что в более производительной версии Mac Studio будет использован процессор с 40 вычислительными ядрами и 128 ядрами видеочипа. Внутри Apple устройство носит кодовое имя J375, а название Mac Studio впоследствии может быть заменено на другое.
Также известно, что Apple разрабатывает монитор Studio Display, который будет стоить относительно недорого, но предложит характеристики, подходящие для профессионалов, работающих с графикой и видео. Mac Studio и Studio Display будут позиционироваться в качестве набора для тех, кому нужны недорогие устройства начального профессионального уровня.
8 марта Apple проведёт презентацию, однако Mac Studio и Studio Display вряд ли будут показаны на ней. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple может показать их в июне в начале ежегодной конференции для разработчиков WWDC.
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