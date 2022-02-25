





Не успели предзаказы Steam Deck разойтись по своим владельцам, как Valve уже строит новые планы. Компания готова покорить новые вершины портативного гейминга.Команда разработчиков была вдохновлена высоким спросом на Steam Deck. Удивил еще тот факт, что в первую очередь разошлась более дорогая версия, с объемом памяти на 512 ГБ по цене 650 долларов. Это дало понимание в каком направлении следует двигаться при разработке следующей консоли.Руководство компании считает, что успех Steam Deck сдвинет рынок портативных игр с мертвой точки. Следующим шагом в развитии этого направления станет добавление поддержки VR и увеличение мощности железа до уровня ПК и ноутбуков. Как виртуальная реальность будет реализована, Гейб Ньюэлл не уточнил. Вполне возможно это будет гарнитура с «начинкой» от портативной консоли.Сегодня, 25 февраля стартует рассылка первых предзаказов на Steam Deck. Ждем полноценных обзоров производительности.