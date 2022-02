Рассказываем о самых интересных событиях из мира игр за прошедший день.Codemasters выпустили пятую часть гоночной серии GRID. Релиз состоялся на всех консолях текущего и прошлого поколения PlayStation и Xbox, а так же ПК. GRID Legends обещает инновационный сюжетный режим Driven to Glory. Поиграем — увидим. Подписчикам EA Play и Game Pass Ultimate доступна 10-часовая пробная версия и 10% скидка на покупку.Если верить инсайдеру Джеффу Граббу, студия Obsidian, которая предадлежит Microsoft, с радостью приступит к разработке Fallout New Vegas 2. Правда, если это и случится, то очень не скоро, но аудитория заинтересована, а значит попробовать стоит. Fallout New Vegas была ответвлением Fallout 3, но получила признание фанатов вселенной и обошла по популярности оригинал.Ежегодная серия военного шутера берет перерыв на 2023 год. Всему виной стали провальные идеи разработчиков Call of Duty: Vanguard. Плохие идеи ведут к плохим продажам и теперь серии нужно немного отойти от такого шока. Пилюлю подсластит выход королевской битвы Warzone 2.В Steam появилась возможность проверить, совместимость игр на Steam Deck. Игры делятся на четыре категории: полностью совместимо, играбельно, не поддерживается и неизвестно. Если что-то может пойти не так, то список укажет проблемку.Всего за несколько часов после выхода, Elden Ring набрала более 760 тысяч одновременных пользователей. Несмотря на задержку релиза в месяц, игра побила показатели Dark Souls 3 в шесть раз. Поговаривают, что сложность у исчадья From Software, тоже находится рядом с преисподней.Это были главные новости из мира игровой индустрии на сегодняшний день. Увидимся.