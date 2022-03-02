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Вице-премьер Украины хочет оставить россиян без видеоигр. 

В своем Twitter-аккаунте Михаил Федоров обратился к гигантам видеоигровой индустрии. В открытом письме вице-премьер призывает Microsoft и Sony повлиять на ситуацию между Россией и Украиной. Федоров считает, что лучшим ответом на агрессию станет ограничение доступа россиян к высоким технологиям.

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Политик предлагает приостановить работу аккаунтов PlayStation и Xbox, что по сути превращает вашу консоль в дорогостоящий «кирпич». Также ситуация может коснуться проведения киберспортивных мероприятий на территории России и Беларуси. Доступ геймеров на международные соревнования будет запрещен.

На данный момент корпорации не отреагировали на письмо. Следующим крупным релизом для PlayStation должна стать Gran Turismo 7. Появится ли игра на полках российских магазинов — неизвестно. 

Sony уже начала ограничивать российскую аудиторию в сфере развлечений. Ранее мы рассказывали, о том как крупнейшие киностудии объявили бойкот российскому зрителю.


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Источник:

Eurogamer Eurogamer

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