Apple выпустит умные очки и AirPods с камерами в 2027 году — Bloomberg

Фархад
Apple Glass

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о будущих продуктах Apple, которые компания уже активно разрабатывает.

Самые интересные продукты — умные очки, похожие на Ray-Ban Wayfarer, а также AirPods с камерами. Эти продукты ожидаются к релизу в 2027 году.

По словам Гурмана, Apple хочет спасти часть своих многомиллиардных инвестиций в научно-исследовательские центры по разработке визуального интеллекта для Apple Vision Pro, внедрив эти технологии в большее количество продуктов. Мы уже видели часть этих технологий во время анонса визуального интеллекта в серии iPhone 16. Следующим шагом компании станет внедрение этих функций в очки.

Источник добавил, что девайс не станет полноценными очками дополненной реальности с дисплеями, как Xreal Air. Скорее всего, это будут очки со встроенными камерами, динамиками и микрофонами в оправе. Кроме того, компания всё ещё планирует выпустить AirPods с камерами, направленными наружу.

Пока Apple всё ещё экспериментирует с форм-фактором гаджетов для реализации функций визуального интеллекта, поэтому выйдут такие девайсы ещё нескоро.

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Источник:
9to5Mac
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