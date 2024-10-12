Apple разрешит быстро менять почту iCloud в iOS 18.1

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В бета-версии iOS 18.1 появилась новая функция — пользователи могут установить «основной» адрес электронной почты в приложении «Настройки». Именно его будут видеть другие люди при совместной работе над документами, отправке приглашений в календарь и других активностях.Раньше Apple не разрешала менять адрес электронной почты аккаунта Apple ID, хоть иногда и скрывала его от посторонних. Чтобы изменить почту от аккаунта, пользователям приходилось удалять используемый адрес, выбирать другой и проходить процедуру проверки.С релизом iOS 18.1 это можно будет сделать в пару тапов. А главное — вы сможете изменить адрес почты и продолжать использовать предыдущий аккаунт для входа в систему вместе с новым основным. Более того, опция позволяет изменить адрес электронной почты iCloud.com или me.com.До iOS 18.1 Apple не позволяла пользователям удалять, изменять или отключать основной адрес почты iCloud. Теперь осталось дождаться конца октября и выхода общедоступной сборки ОС.