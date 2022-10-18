Новые iPhone превзошли по автономности флагманы на Android

‌iPhone 14 Pro‌ Max — 19 часов 5 минут;

‌iPhone 14 Pro — 16 часов 18 минут;

Pixel 7 Pro — 14 часов 19 минут;

Pixel 7 — 13 часов 56 минут;

Galaxy S22 Ultra — 13 часов 17 минут;

Pixel 6 Pro — 13 часов 13 минут.

iPhone 14 Pro‌ Max — 11 часов воспроизведения;

Pixel 7 Pro — 9 часов 39 минут;

‌iPhone 14 Pro — 9 часов 14 минут;

Pixel 7 — 9 часов 13 минут;

Pixel 6 Pro — 9 часов 10 минут;

Galaxy S22 Ultra — 7 часов 27 минут.

Apple iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max обогнали флагманские Android-смартфоны, включая недавно представленный Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S22 Ultra, в тесте портала PhoneArena на время автономной работы.Тестирование разбили на два раунда: сначала на полностью заряженных смартфонах запустили симуляцию веб-сёрфинга и разрядили их в ноль, а во второй части теста запустили цикличное воспроизведение видеоролика на YouTube со 100%-яркостью.В первой части эксперимента с обычным просмотром веб-страниц быстрее всех разрядился Pixel 6 Pro. За ним последовали Galaxy S22 Ultra и Pixel 7. Победителями первого этапа стали ‌iPhone 14 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Вот какие результаты показали все тестируемые смартфоны:Во второй части теста хуже остальных проявил себя флагман Samsung, а лидером остался свежий топовый iPhone:Стоит отметить, что в Galaxy S22 Ultra, Pixel 7 Pro и Pixel 6 Pro установлены аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч, в то время как iPhone 14 Pro работает от батарейки на 3200 мАч, а версия Pro Max — 4323 мАч. Этот тест в очередной раз доказал энергоэффективность чипсетов Apple, от которой непосредственно зависит время автономной работы гаджетов.