Apple Watch Series 10 станут больше и тоньше. Но с функциями беда

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Новыми подробностями о будущих Apple Watch поделился Марк Гурман.По словам журналиста, корпус моделей станет тоньше, а дисплей увеличится, при этом дизайн останется прежним. В целом, Гурман сравнивает габариты новинок с Apple Watch Ultra.Процессор Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 3 станет мощнее, который в будущем позволит внедрить в прошивку искусственный интеллект. Однако ждать в часах всех функций, что вошли в Apple Intellegance, не стоит.А вот новые функции здоровья могут отсутствовать на старте. Гурман сообщает, что несмотря на прогресс в мониторинге апноэ и измерения артериального давления, Apple «столкнулась с некоторыми серьезными проблемами» в их реализации.На данный момент опции недостаточно точны, как показали тесты. Кроме того, возможность отслеживания апноэ во сне, тесно связана с функцией отслеживания кислорода в крови, на которую у компании в США стоит запрет из-за нарушения авторских прав.