Apple Watch Series 10 станут больше и тоньше. Но с функциями беда

Артем
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Новыми подробностями о будущих Apple Watch поделился Марк Гурман. 

По словам журналиста, корпус моделей станет тоньше, а дисплей увеличится, при этом дизайн останется прежним. В целом, Гурман сравнивает габариты новинок с Apple Watch Ultra.

Процессор Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 3 станет мощнее, который в будущем позволит внедрить в прошивку искусственный интеллект. Однако ждать в часах всех функций, что вошли в Apple Intellegance, не стоит. 

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А вот новые функции здоровья могут отсутствовать на старте. Гурман сообщает, что несмотря на прогресс в мониторинге апноэ и измерения артериального давления, Apple «столкнулась с некоторыми серьезными проблемами» в их реализации. 

На данный момент опции недостаточно точны, как показали тесты. Кроме того, возможность отслеживания апноэ во сне, тесно связана с функцией отслеживания кислорода в крови, на которую у компании в США стоит запрет из-за нарушения авторских прав.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+1032
Dmitriy
Главное, чтобы как с iPad-ами не догнали до 13 дюймов...
минуту назад
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