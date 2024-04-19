Apple Watch Series X показали на шикарных рендерах со всех сторон

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В преддверии скорого выхода юбилейных Apple Watch Series X автор YouTube-канала AppleTrack Сэм Коул совместно с дизайнером concept_central показали своё видение будущих смарт-часов Apple.Рендеры отражают все предыдущие инсайды и слухи относительно Apple Watch Series X, включая более тонкий корпус, магнитное крепления для ремешков, решётку динамиков и кнопку «Действия».По данным инсайдеров, магнитное крепление ремешков позволит оснастить часы аккумулятором большего размера и установить дополнительные датчики для мониторинга здоровья. Кроме того, юбилейные Apple Watch могут получить более яркий экран с более тонкими рамками. Ну а самым главным изменением в Apple Watch Series X может стать встроенный тонометр для измерения артериального давления.Скорее всего, Apple представит новые смарт-часы на презентации iPhone 16 в сентябре.