Apple Watch Series X показали на шикарных рендерах со всех сторон

Фархад
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В преддверии скорого выхода юбилейных Apple Watch Series X автор YouTube-канала AppleTrack Сэм Коул совместно с дизайнером concept_central показали своё видение будущих смарт-часов Apple.

Рендеры отражают все предыдущие инсайды и слухи относительно Apple Watch Series X, включая более тонкий корпус, магнитное крепления для ремешков, решётку динамиков и кнопку «Действия».

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По данным инсайдеров, магнитное крепление ремешков позволит оснастить часы аккумулятором большего размера и установить дополнительные датчики для мониторинга здоровья. Кроме того, юбилейные Apple Watch могут получить более яркий экран с более тонкими рамками. Ну а самым главным изменением в Apple Watch Series X может стать встроенный тонометр для измерения артериального давления.

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Скорее всего, Apple представит новые смарт-часы на презентации iPhone 16 в сентябре.
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Источник:
AppleTrack
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Комментарии

tellurian
+1279
tellurian
Как обычно, концепт даже рядом с оригиналом не находится
час назад в 18:35
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