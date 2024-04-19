Apple лишила огромную страну доступа к WhatsApp, Telegram и другим мессенджерам

Александр


Компания Apple подчинилась требованию властей Китая и убрала из китайского сегмента App Store возможность устанавливать популярные мессенджеры. Под нож попали WhatsApp, Telegram, Line и Signal, а также сервис микроблогов Threads.

Требование удалить эти приложения были предъявлены ещё в 2023 году, когда в Китае был принят закон, обязывающий владельцев магазинов цифрового контента удалять те приложения для общения пользователей, которые не были одобрены властями страны. В Китае существует белый список соцсетей и мессенджеров (в основном это местные проекты, которые легко поддаются цензуре), а все остальные запрещены.

«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы с ними не согласны. Администрация киберпространства Китая распорядилась удалить эти приложения из магазина в Китае, исходя из соображений национальной безопасности», — прокомментировала произошедшее пресс-служба Apple.

К Google такие требования не предъявлялись по одной простой причине — «Play Маркет» заблокирован в Китае, поэтому формально пользователям и без того недоступны любые выложенные там приложения. Почти у всех крупных китайских производителей смартфонов есть собственные магазины приложений, и их содержимое тщательно контролируется властями.

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