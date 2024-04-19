Дисплей новой колонки Apple HomePod показали вживую

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Авторитетный инсайдер под ником Kosutami поделился фотографиями сенсорной панели дисплея, предназначенной для следующего поколения HomePod. По словам источника, компания тестирует колонку с полноценным интерфейсом.На снимке показан круглый глянцевый компонент со стеклом, который будет расположен в верхней части HomePod. Судя по всему, дизайн колонки останется прежним, но верхняя панель не будет изогнутой. В отличие то текущих динамиков, которые только подсвечиваются во время воспроизведения или запросов Siri, новое поколение HomePod сможет отображать название песни, обложку, кнопки управления воспроизведением и другие элементы интерфейса homeOS.Стоит отметить, что другой инсайдер, журналист Марк Гурман из Bloomberg, говорил о другой модели HomePod со встроенным iPad на специальной подставке. Информацию о разработке такого смарт-дисплея с 7-дюймовым экраном подтвердил и аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо.Ожидается, что Apple представит обновлённую колонку HomePod уже в этом году, но каким именно получится девайс — неизвестно.