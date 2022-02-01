Apple Watch продолжают спасать жизни людей. На этот раз благодаря умным часам выжил пожилой мужчина из США.Смарт-часы от Apple, которыми пользовался пострадавший, зафиксировали падение владельца. Не дождавшись ответа о том, что с мужчиной все в порядке, устройство подало экстренный сигнал в службу спасения округа.На место происшествия прибыла бригада спасателей в сопровождении полиции, однако пострадавшего на месте не оказалось. Судя по всему, сильная травма головы вызвала легкий шок, из-за которого мужчина был обнаружен в полубессознательном состоянии, в 12 минутах ходьбы от места случившегося.Пациента тут же доставили в ближайшее медицинское учреждение, для оказания квалифицированной помощи. По заявлению врачей, травма оказалась серьезной и все могло закончиться гораздо плачевнее, если бы на руке не оказалось Apple Watch.Часы от Apple уже не раз доказали, что устройство полезно не только как фитнес-браслет, а функция экстренного вызова действительно работает.