Аналитики IDC назвали топ-5 самых популярных брендов планшетов в 2021 году. Лидером остается Apple, ближайший преследователь — Samsung.

Топ-5 самых популярных брендов бланшетов в мире за 2021 год:

Apple (34,2%)

Samsung (30,9%)

Lenovo (10,5%)

Amazon (9,5%)

Huawei (5,7%)

Другие (21,7%)

Поставки планшетов снизились. В четвертом квартале компании отгрузили суммарно 46 млн экземпляров, это на 11,9% меньше год к году.

Apple — бессменный лидер в этой категории. В 2021 году она представила iPad Pro в двух версиях, одна из которых вышла с экраном mini-LED, iPad 9-го поколения и iPad mini. За это время число поставок ее планшетов увеличилось на 8,4%.

В марте 2022-го состоится первая презентация Apple в этом году. На ней компания покажет iPad Air пятого поколения. Он получит минорное обновление относительно четвертого поколения — из радикальных изменений мы увидим только новый для линейки процессор с увеличенной мощностью. Это будет A15, стоящий в модельном ряде iPhone 13.





