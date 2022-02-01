Аналитики IDC назвали топ-5 самых популярных брендов планшетов в 2021 году. Лидером остается Apple, ближайший преследователь — Samsung. 

Топ-5 самых популярных брендов бланшетов в мире за 2021 год: 

Apple (34,2%)

Samsung (30,9%) 

Lenovo (10,5%) 

Amazon (9,5%) 

Huawei (5,7%) 

Другие (21,7%) 

Поставки планшетов снизились. В четвертом квартале компании отгрузили суммарно 46 млн экземпляров, это на 11,9% меньше год к году. 

Apple — бессменный лидер в этой категории. В 2021 году она представила iPad Pro в двух версиях, одна из которых вышла с экраном mini-LED, iPad 9-го поколения и iPad mini. За это время число поставок ее планшетов увеличилось на 8,4%. 

В марте 2022-го состоится первая презентация Apple в этом году. На ней компания покажет iPad Air пятого поколения. Он получит минорное обновление относительно четвертого поколения — из радикальных изменений мы увидим только новый для линейки процессор с увеличенной мощностью. Это будет A15, стоящий в модельном ряде iPhone 13. 



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Источник:

Patently Apple Patently Apple

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