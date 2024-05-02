Apple Watch Ultra 3 не получат серьёзных изменений

Фархад
Ultra

Аналитик TFI Security Мин-Чи Куо поделился информацией, что Apple всё-таки планирует выпустить Apple Watch Ultra 3-го поколения в этом году, хотя изначально он считал вероятность выхода новых флагманских часов минимальной.

Куо подчеркнул, что следующее поколение Apple Watch Ultra почти не получит аппаратных улучшений по сравнению с актуальными Apple Watch Ultra 2. По словам аналитика, анонс новых носимых устройств Apple состоится в сентябре.

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Кроме того, производитель iPhone может выпустить Apple Watch SE 3-го поколения этой осенью. Однако и эта модель вряд ли получит масштабные изменения. Пока ожидается, что редизайн затронет только юбилейные Apple Watch Series X.
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Источник:
MacRumors
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