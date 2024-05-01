TikTok нашел идеальный способ разозлить Apple и украсть у нее немножко денег



Китайская соцсеть TikTok начала предлагать пользователям хитрый способ внутренних покупок в обход App Store. Это происходит на фоне новостей о возможной блокировке сервиса в США.



Согласно MacRumors, некоторые пользователи начали получать от TikTok предложение купить монеты не внутри iOS-приложения, а на веб-сайте со скидкой.





«Попробуйте пополнить счет на tiktok.com, чтобы избежать платы за обслуживание в приложении. Вы можете сэкономить на комиссии за обслуживание и получить доступ к популярным способам оплаты», — гласит уведомление.



TikTok предлагает сэкономить около 25% при проведении оплаты через свой веб-сайт — таким образом Apple не получит свои 30%, которые обычно взимает платежная система App Store. Это прямое нарушение правил «яблочного» магазина, поскольку монеты TikTok считаются цифровым товаром, продажа которых должна проходить исключительно через него.







Широко известно — в том числе, из истории с Fortnite и Spotify — как серьезно Apple относится к нарушению разработчиками правил оплаты покупок внутри iOS-приложений. Вполне вероятно, что TikTok может «вылететь» из App Store в ближайшее время.