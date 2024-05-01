TikTok нашел идеальный способ разозлить Apple и украсть у нее немножко денег

Олег

TikTok


Китайская соцсеть TikTok начала предлагать пользователям хитрый способ внутренних покупок в обход App Store. Это происходит на фоне новостей о возможной блокировке сервиса в США.

Согласно MacRumors, некоторые пользователи начали получать от TikTok предложение купить монеты не внутри iOS-приложения, а на веб-сайте со скидкой.

«Попробуйте пополнить счет на tiktok.com, чтобы избежать платы за обслуживание в приложении. Вы можете сэкономить на комиссии за обслуживание и получить доступ к популярным способам оплаты», — гласит уведомление. 

TikTok предлагает сэкономить около 25% при проведении оплаты через свой веб-сайт — таким образом Apple не получит свои 30%, которые обычно взимает платежная система App Store. Это прямое нарушение правил «яблочного» магазина, поскольку монеты TikTok считаются цифровым товаром, продажа которых должна проходить исключительно через него.

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Широко известно — в том числе, из истории с Fortnite и Spotify — как серьезно Apple относится к нарушению разработчиками правил оплаты покупок внутри iOS-приложений. Вполне вероятно, что TikTok может «вылететь» из App Store в ближайшее время. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1317
tellurian
Делают специально, чтобы из заблокировали и удалили.
Вчера в 17:46
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kardigan
+3591
kardigan
Украсть у Apple немножко денег😀
2 часа назад в 07:36
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+179
antonchik55
Они не платят 30% комиссии, а тебе дают лишь 25% скидки 🤔
часов назад в 08:38
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