Apple задумалась над совершенно невероятным гаджетом

Артем
Эппл свиток.jpg

Компания подала патентные заявки на создание устройства, дисплей которого сворачивается в трубочку.

Документ, был опубликован патентным ведомством USPTO и относится к «электронным устройствам с раскладывающимися дисплеями». Текст сопровождается схематичными иллюстрациями и содержит следующее описание:

«Электронное устройство может иметь сворачиваемый дисплей. Он трансформируется из развернутого плоского состояния в свернутый для хранения в корпусе. Изображение формируется благодаря массиву пикселей на экране и покрыто защитным слоем, который может содержать стекло. Для более легкого сворачивания стеклянный слой может быть утончен в местах изгиба. На наружную поверхность может действовать сжимающее напряжение, что защитит экран от повреждений в процессе разворачивания».
Также в патенте упоминается возможность интегрировать бесконтактный сенсор. 

К сожалению, не все патенты становятся реальными устройствами. Однако данный документ говорит, что Apple, как минимум, планируют создание устройств с гибким дисплеем. А вы хотели бы вместо iPad такой iСвиток?
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Источник:
USPTO
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