Компания Apple заключила мировое соглашение в рамках коллективного иска, который был подан в США несколькими недовольными владельцами наушников Powerbeats 2.
Иск был подан в 2017 году. Истцы утверждали, что Apple указала недостоверные сведения в рекламе относительно надёжности, защиты от воды и времени автономной работы Powerbeats 2. Изначально истцов было двое (Латаня Симмонс и Кевин Тобин), но затем к делу присоединились другие лица, а теперь на выплату компенсации могут рассчитывать все жители США, которые приобрели эти наушники. Юристы насчитали нарушение как шести законов, как федеральных, так и применяемых в штате Калифорния.
Apple пошла на мировое соглашение, чтобы не нести дополнительные затраты, и выплатит 9,75 миллиона долларов. Часть этой суммы получат юристы истцов, а оставшиеся деньги будут распределены между теми, кто обратится за выплатой.
Выплата производится на основе системы баллов. Пользователю Powerbeats 2 без доказательства покупки начисляется один балл, а за любой дополнительный документ, доказывающий приобретение этого товара или обращение в мастерскую или магазин за ремонтом, положено ещё по одному баллу. Точные суммы выплаты будут рассчитаны после 20 ноября, а до этого момента обладатели Powerbeats 2 могут оставлять на специальном сайте заявки на получение своей доли.
По предварительным подсчётам, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать — 189 долларов. Величина выплаты зависит от наличия доказательств покупки и сведений об обращении в ремонт. Если чек не сохранился, можно получить ориентировочно 38 долларов, а если есть чек или квитанция от мастерской, полагается около 76 долларов. Максимальную выплату получат те, кто докажет факт покупки наушников, возникновение проблем с ними и их ремонтонепригодность.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru