По данным Bloomberg, компания Apple планирует добавить к некоторым фильмам, сериалам и шоу в сервисе Apple TV+ дополнительный контент с поддержкой технологий дополненной реальности. Взаимодействовать с таким контентом можно будет в приложении Apple TV+ на iPhone или iPad.
Apple планировала запустить это нововведение в 2020 году, но из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, отложила его на год.
Источники Bloomberg приводят один из примеров использования дополненной реальности в бонусном видеоконтенте: в фильме «Ради всего человечества» луноход сможет подъехать непосредственно к зрителю. Различные предметы и герои будут отображаться на смартфоне или планшете в реальном окружении. Такой контент станет эксклюзивным дополнением для пользователей Apple TV+, с его помощью Apple надеется привлечь к этому сервису новых подписчиков.
Сервис Apple TV+ был запущен в ноябре 2019 года, месячная подписка на него стоит 4,99 доллара в США и 199 рублей в России. Владельцам устройств Apple, купленных после 10 сентября 2019 года, компания бесплатно предоставила год подписки.
За последние годы компания Apple купила несколько стартапов, ведущих разработки в направлении дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), в том числе Spaces, NextVR, Akonia Holographics и Vrvana. Некоторые модели iPad обладают 3D-камерами с модулем LiDAR, благодаря которому могут работать с проектами дополненной реальности, и такой же модуль может появиться в новых моделях iPhone.
Bloomberg также в очередной раз подтвердил, что Apple разрабатывает отдельную гарнитуру дополненной реальности, но пока неизвестно, как она будет выглядеть и когда состоится её выпуск. Сообщается лишь, что она сможет использоваться для игр, просмотра видеоконтента и общения по видеосвязи.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru