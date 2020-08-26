iOS 13.7

Компания Apple обновила iOS и iPadOS до версии 13.7. Вероятно, это последний релиз перед выпуском следующих крупных обновлений, которые будут носить номер 14.

Несмотря на такой большой скачок с версии 13.6.1 до 13.7, нововведений не так много. Судя по чейнджлогу, инженеры Apple лишь устранили в iOS и iPadOS некоторые баги, а в некоторых странах (прежде всего в США) появилась система мониторинга, позволяющая выявить, что пользователь находится в риске заражения коронавирусом COVID-19.

Проверить наличие обновления можно через системные настройки. Оно скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех приложений и пользовательских данных.


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