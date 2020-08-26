27 августа Epic Games выпустит крупное обновление игры Fortnite — версия 14.0 (Chapter 2 Season 4). Оно появится на всех поддерживаемых платформах, кроме тех, которыми владеет Apple.
Как Epic Games дошла до такого? 13 августа студия выпустила обновлённую версию Fortnite с возможностью покупать монеты напрямую, минуя App Store и Play Маркет. Apple и Google лишились 30-процентной комиссии с пользовательских транзакций, они посчитали такой шаг нарушением условий использования своих магазинов со стороны Epic Games и удалили Fortnite.
Пользователи Android могут устанавливать Fortnite на свои устройства из альтернативных магазинов или скачав игру напрямую с сайта Epic Games, а обладатели iPhone и iPad лишены такой возможности, поскольку App Store — монополист на рынке приложений и игр для этих устройств.
Apple согласилась вернуть Fortnite в App Store с тем условием, что Epic Games должна убрать из игры возможность оплаты в обход App Store, а также пригрозила удалить аккаунт Epic Games, из-за чего эта студия лишилась бы всех других игр на этой площадке. Epic Games подала в суд на Apple, и тот на время рассмотрения дела запретил Apple удалять аккаунт Epic Games, но и не стал обязывать компанию возвращать Fortnite в App Store в текущем виде, то есть прямыми платежами без комиссии в пользу Apple.
Как видим, Epic Games решила наказать Apple, игнорируя её платформы. Студия отказывается выпускать обновления Fortnite не только для iOS и iPadOS, на которых эта игра оказалась недоступна, но и для macOS, хотя на этой платформе она не блокировалась. Epic Games продолжит обновлять Fortnite на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, GeForce Now и Android.
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Понятно, что есть те кто купит себе Андройд рад сезона и потом продаст :)