Apple «затарилась» новыми iPad, чтобы хватило всем

Фархад
Air

Сразу несколько китайских инсайдеров поделились в соцсети Weibo информацией о том, заводы Foxconn уже отправили новые iPad Air в США и другие страны в рамках подготовки к скорому запуску.

Интересно, что один из источников под ником Instant Digital опроверг вчерашний инсайд ShrimpApplePro, который утверждал, что Apple отказалась от 12,9-дюймовой версии iPad Air 6. Согласно последней утечке, поставщики отгрузили iPad Air 2024 года в двух размерах.
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Ожидается, что iPad Air 6-го поколения будет оснащен чипом M2, улучшенной основной камерой, новыми микрофонами, а также предложит поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. При этом новый «эйр» впервые может выйти в двух размерах: с диагональю 10,9 и 12,9 дюйма.

Bloomberg утверждает, что Apple анонсирует новые модели iPad во вторник, 26 марта, но есть вероятность, что это случится немного раньше.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+322
Alex82
То выйдет Air 12.9, то не выйдет. Господи, пусть уже определятся там эти инсайдеры🤦😀
Вчера в 21:42
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