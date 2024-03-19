Apple «затарилась» новыми iPad, чтобы хватило всем

Сразу несколько китайских инсайдеров поделились в соцсети Weibo информацией о том, заводы Foxconn уже отправили новые iPad Air в США и другие страны в рамках подготовки к скорому запуску.
Интересно, что один из источников под ником Instant Digital опроверг вчерашний инсайд ShrimpApplePro, который утверждал, что Apple отказалась от 12,9-дюймовой версии iPad Air 6. Согласно последней утечке, поставщики отгрузили iPad Air 2024 года в двух размерах.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.Ожидается, что iPad Air 6-го поколения будет оснащен чипом M2, улучшенной основной камерой, новыми микрофонами, а также предложит поддержку Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. При этом новый «эйр» впервые может выйти в двух размерах: с диагональю 10,9 и 12,9 дюйма.
Bloomberg утверждает, что Apple анонсирует новые модели iPad во вторник, 26 марта, но есть вероятность, что это случится немного раньше.