Похоже, Apple отменила один из самых ожидаемых iPad

Фархад
Air

Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился в X (экс-Twitter) информацией о планах Apple по выпуску новых iPad на следующей недели.

По словам инсайдера, компания передумала выпускать 12,9-дюймовую модель iPad Air. Вместо этого мы получим привычный 10,9-дюймовый iPad Air 6-го поколения с изменённым расположением селфи-камеры и чипом M2. С чем может быть связано такое решение, источник не указал.

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Также iPad Air 2024 года выйдет в новых расцветках, но других аппаратных изменений, согласно источнику, ждать не стоит.

Ожидается, что Apple представит обновлённые iPad Pro и iPad Air уже на следующей неделе.
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Источник:
ShrimpApplePro
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Комментарии

+318
Alex82
Ох уж эти инсайдеры …🤦🏻‍♂️😁
Вчера в 22:00
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