Похоже, Apple отменила один из самых ожидаемых iPad

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Авторитетный инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился в X (экс-Twitter) информацией о планах Apple по выпуску новых iPad на следующей недели.По словам инсайдера, компания передумала выпускать 12,9-дюймовую модель iPad Air. Вместо этого мы получим привычный 10,9-дюймовый iPad Air 6-го поколения с изменённым расположением селфи-камеры и чипом M2. С чем может быть связано такое решение, источник не указал.Также iPad Air 2024 года выйдет в новых расцветках, но других аппаратных изменений, согласно источнику, ждать не стоит.Ожидается, что Apple представит обновлённые iPad Pro и iPad Air уже на следующей неделе.