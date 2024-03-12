Инсайдер назвал сроки выхода новых iPad Pro OLED

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта или начале апреля». Он также ожидает одновременного выпуска новых аксессуаров Magic Keyboard и Apple Pencil.В своей рассылке Power On он также отметил, что компания готовит специальную сборку уже вышедшего обновления iPadOS 17.4 для новых iPad. В нём будет реализована поддержка новой клавиатуры Magic Keyboard и Apple Pencil.Инсайдер также в очередной раз подтвердил, что Apple выпустит две модели iPad Pro с чипом M3, OLED-дисплеями, более тонким корпусом, новым расположением селфи-камеры, изменённым блоком камеры и, возможно, беспроводной зарядкой MagSafe.Вместе с ними компания представит две новые модели iPad Air с чипами M2, включая первую в истории линейки 12,9-дюймовую версию.Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro предложит увеличенный трекпад, частично алюминиевый корпус и несколько минорных улучшений дизайна.Стоит отметить, что Гурман может ошибаться в сроках запуска, и Apple представит планшеты уже в ближайшие дни.