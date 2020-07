Компания ASUS планирует выпустить две флагманские модели смартфонов. Они будут называться Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, о чём свидетельствует утечка, опубликованная сайтом lealntech.com.Zenfone 7 создаётся под кодовым именем ASUS ZF (вероятно, это аббревиатура от Zenfone). Известно, что в этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 865. Модель Zenfone 7 получит ещё более продвинутый чип — Snapdragon 865 Plus. Смартфоны со Snapdragon 865 Plus ещё не продаются, но появятся очень скоро. Первый из них будет представлен в Китае 22 июля — им станет геймерский аппарат Lenovo Legion Не исключено, что Zenfone 7 Pro будет представлять из себя слегка упрощенную модификацию игрового смартфона ROG Phone 3 , презентация которого должна состояться на следующей неделе. В этом смартфоне тоже применяется чип Snapdragon 865 Plus . ROG Phone 3 уже был замечен в бенчмарке Geekbench, где стал одним из лидеров по производительности.