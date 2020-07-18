





Компания Lenovo подтвердила выпуск игрового смартфона Legion, а также раскрыла некоторые подробности о нём. Презентация этой новинки состоится в Китае 22 июля.Lenovo разместила в своём аккаунте Weibo постер, из которого следует, что в Legion будет использоваться новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Более того, этот смартфон станет самым первым с таким чипом.По слухам, в Lenovo Legion установлен экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Другие его характеристики тоже будут флагманскими и нацеленными на мобильных геймеров. Ожидается, что в смартфоне применяется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, 512-гигабайтный накопитель стандарта UFC 3.1 и 20-мегапиксельная фронтальная камера, которая прячется в корпусе и может выдвигаться по необходимости. Основная камера 64-мегапиксельная с дополнительным 16-мегапиксельным модулем, обеспечивающим ультраширокоугольную съёмку.Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 90-ваттной зарядкой через порт USB Type-C. За звук будут отвечать мощные стереодинамики, а охлаждение гибридное — с помощью медных трубок и жидкостной системы. Предполагается, что Lenovo выпустит два варианта смартфона — обычный и Pro. Оба работают на Android с фирменной оболочкой Lenovo и специальными настройками, увеличивающими производительность в играх.