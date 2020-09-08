Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers анонсировал выпуск игрового монитора ROG Swift 360 Hz (PG259QNR). Особенность этого устройства — частота обновления экрана 360 Гц с временем отклика от серого к серому 1 мс.
Монитор ROG Swift 360 Hz в версии PG259QNR оснащается матрицей Fast IPS с диагональю 24,5 дюйма, разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9, яркостью 400 кд/м² и наделен поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Reflex Latency Analyzer и HDR10. Вместе с этой моделью также поставляется комплект для настольного крепления ROG Desk Mount Kit.
Технология Reflex Latency Analyzer представляет собой инструмент для измерения задержки ввода. Быстрый отклик имеет решающее значение в геймерских компьютерных системах, предназначенных для динамичных соревновательных игр и киберспорта. Reflex Latency Analyzer позволяет определить, сколько времени проходит между кликом мышкой и отображением действия на экране. Для обычных геймеров такие измерения ранее были недоступны, так как требовали специальных видеокамер и другого высокоточного профессионального оборудования стоимостью в несколько тысяч долларов США. Эта технология позволяет получить точные данные о времени, проходящем между активацией действия со стороны пользователя, и отображением этого действия на экране.
На полках магазинов эта модель появится в четвертом квартале текущего года, а схожая модель ROG Swift 360 Hz (PG259QN) без поддержки технологии Reflex Latency Analyzer и с обычной подставкой без комплекта для настольного крепления станет доступна в сентябре. Цены пока неизвестны.
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