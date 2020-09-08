ROG Swift 360 Hz

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers анонсировал выпуск игрового монитора ROG Swift 360 Hz (PG259QNR). Особенность этого устройства — частота обновления экрана 360 Гц с временем отклика от серого к серому 1 мс.

Монитор ROG Swift 360 Hz в версии PG259QNR оснащается матрицей Fast IPS с диагональю 24,5 дюйма, разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9, яркостью 400 кд/м² и наделен поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Reflex Latency Analyzer и HDR10. Вместе с этой моделью также поставляется комплект для настольного крепления ROG Desk Mount Kit.

ROG Swift 360 Hz

Технология Reflex Latency Analyzer представляет собой инструмент для измерения задержки ввода. Быстрый отклик имеет решающее значение в геймерских компьютерных системах, предназначенных для динамичных соревновательных игр и киберспорта. Reflex Latency Analyzer позволяет определить, сколько времени проходит между кликом мышкой и отображением действия на экране. Для обычных геймеров такие измерения ранее были недоступны, так как требовали специальных видеокамер и другого высокоточного профессионального оборудования стоимостью в несколько тысяч долларов США. Эта технология позволяет получить точные данные о времени, проходящем между активацией действия со стороны пользователя, и отображением этого действия на экране.
ROG Swift 360 Hz обладает разъёмами DisplayPort v1.4 и HDMI v2.0, двумя портами USB 3.0, а также 3,5-миллиметровым выходом для подключения наушников или колонок. С подставкой монитор весит 7,1 кг, а его габариты составляют 557 x (379~499) x 247 мм. Без подставки он легче и миниатюрнее — 3,5 кг, 557×330×88 мм. Нижняя часть рамки монитора выполнена в матовой отделке, чтобы минимизировать блики на экране, а светодиодный индикатор включения расположен сбоку, вне прямого поля зрения пользователя. Подставка в форме буквы V экономит место на столе и позволяет расположить клавиатуру и мышь близко к монитору.

На полках магазинов эта модель появится в четвертом квартале текущего года, а схожая модель ROG Swift 360 Hz (PG259QN) без поддержки технологии Reflex Latency Analyzer и с обычной подставкой без комплекта для настольного крепления станет доступна в сентябре. Цены пока неизвестны.


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