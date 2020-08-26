









Компания ASUS официально анонсировала выпуск двух новых флагманских смартфонов. Они получили необычный дизайн — с вращающейся камерой.В ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro установлен AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, яркостью до 700 нит и специальными настройками, которые снижают неприятный эффект мерцания при слабой яркости.В старшей модели используется процессор Snapdragon 865+ с графикой Adreno 650, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 256 ГБ со слотом microSD. Старшая модель получила процессор Snapdragon 865, 6 или 8 ГБ оперативки и 128-гигабайтный накопитель (тоже с возможностью расширения).Камера тройная и может использоваться как для обычной съёмки, так и для создания селфи, поскольку она поворотная. В ней используется 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686 с оптической стабилизацией и возможностью захвата 8K-видео, ультраширокий 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX363 и телевик с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения. Рядом с ней расположена смарт-кнопка, которую можно запрограммировать на выполнение какого-либо действия (например, включение настроек или запуск определённого приложения).Смартфоны оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, что сказалось на их массе — 230 г. Поддержки беспроводной зарядки и 3,5-мм аудиовыхода нет.С 28 августа ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro продаются на Тайвани, а 1 сентября появятся в европейских странах за 699 и 799 евро соответственно. В пересчёте на российскую валюту получается 62 300 и 71 300 рублей. О старте продаж в России будет объявлено дополнительно.