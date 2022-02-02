Купи ноутбук Vivobook 13 Slate OLED в магазине-участнике акции

Опубликуй пост в любой соцсети с хэштегом #SlateUser, расскажи про свой опыт использования ноутбука и прикрепи крутую фотку

Зарегистрируй покупку и получи свой подарок от компании ASUS

Пользователи могут выбрать один из 9 цифровых подарков, такие как годовая подписка на IVI, Amdeiateka, годовая подписка на Яндекс.Плюс, 4 урока в онлайн-школе SkyEng и многое другое.

Подробности: https://asus.events/slate







ASUS объявила о старте продаж Vivobook 13 Slate OLED в России. Это 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер на базе Windows 11. Больше не нужно носить с собой разные гаджеты для работы и Среди остальных преимуществ — OLED-дисплей и четырехъядерный процессор Intel.Дизайн Vivobook 13 Slate OLED сочетается с универсальностью конструкции: съемная полноразмерная клавиатура может отсоединяться, а чехол превращается в подставку, которая благодаря встроенному шарниру позволяет устанавливать экран под комфортным для работы углом до 170°. Стилус нового поколения ASUS Pen 2.0 крепится к корпусу с помощью магнитного держателя и всегда под рукой. Vivobook 13 Slate OLED может работать и в портретной, и в горизонтальной ориентации экрана, с подсоединенной клавиатурой или без нее, можно набирать текст на клавиатуре или делать записи от руки на экране.В 2022 году Vivobook 13 Slate OLED будет доступен в четырех версиях оформления, включая два варианта декоративной отделки, созданные совместно с художниками Стивеном Харрингтоном и Филипом Колбертом.Трансформер получил сенсорную панель OLED с технологией Dolby Vision, которая способна воспроизводить 1,07 миллиарда цветов. Соотношение сторон 16:9 подходит для просмотра широкоформатных фильмов и телепередач. Сертификация PANTONE Validated и охват цветового пространства кинематографического уровня (100% DCI-P3) обеспечивают точность цветопередачи, а сертификация DisplayHDR True Black 500 означает, что дисплей устройства способен воспроизводить глубокий черный цвет и чистые светлые оттенки. Уровень контрастности 1 000 000:1 обеспечивает высокую детализацию в самых темных сценах. Среди прочих преимуществ OLED-дисплеев – низкое время отклика (0,2 мс) и сниженная интенсивность потенциально вредного для здоровья глаз синего света (на 70% ниже, чем в обычных ЖК-панелях), что подтверждается сертификацией TÜV Rheinland.За звук Vivobook 13 Slate OLED отвечает аудиосистема из четырех широкодиапазонных динамиков с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Быстрый и стабильный коннект обеспечивает встроенный контроллер WiFi 6.Расстояние между центрами клавиш съемной клавиатуры составляет 19,05 мм, а ход – 1,4 мм. Производительность обеспечивается четырехъядерным процессором Intel с тактовой частотой 3,3 ГГц, твердотельным накопителем емкостью до 256 ГБ с интерфейсом PCIe Gen3.0 x4 и до 8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти LPDDR4X. В набор портов входят: два USB-С, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. Защитить данные можно с помощью сканера отпечатков пальцев.Vivobook 13 Slate OLED оборудован двумя камерами — фронтальной на 5 МП и 13-мегапиксельной на задней панели. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 50 Вт·ч, который заряжается на 60% от комплектного адаптера за 39 минут. Стоимость новинки составляет от 57 990 рублей в зависимости от комплектации.