





ASUS представила линейку устройств, включая ноутбук со складным экраном Zenbook 17 Fold OLED и особую версию ноутбука Zenbook 14X OLED Space Edition. Также были представлены ноутбук Zenbook 14 OLED и монитор ProArt Display PA169CDV с поддержкой технологии Wacom EMR для стилуса ASUS ProArt Pen.ASUS в сотрудничестве с Intel и BOE Technology Group разработала 17,3-дюймовый ноутбук со складным OLED-экраном – Zenbook 17 Fold OLED. Он получил соотношением сторон 4:3 и разрешениее 2.5K. Экран может складываться посередине, превращаясь в два примыкающих друг к другу 12,5-дюймовых дисплея с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1920x1280 пикселей каждый. В сочетании с полноразмерной Bluetooth-клавиатурой ASUS ErgoSense, оснащенной тачпадом, уникальная складная конструкция позволяет использовать Zenbook 17 Fold OLED как ПК, ноутбук, планшет, экранную клавиатуру, электронную книгу или дополнительный дисплей.Складной OLED-дисплей поддерживает сенсорный ввод, обладает сертификациями PANTONE Validated, Dolby Vision HDR и TÜV Rheinland и отличается 100% охватом цветового пространства DCI-P3. За звук отвечает аудиосистема из четырех динамиков с сертификацией Harman Kardon и поддержкой технологии Dolby Atmos.Среди остальных технологий: инфракрасная HD-камера с функцией Windows Hello и новым чипом Intel Visual Sensing Controller, встроенный колориметрический датчик для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры экрана, а также веб-камера с разрешением 5 МП.Производительность обеспечивают процессор Intel Core i7 12-го поколения серии U и графическое ядро Intel Iris Xe. Возможности подключения представлены двумя портами USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и технологии быстрой зарядки встроенного аккумулятора, емкость которого составляет 75 Вт·ч. Эти же порты могут использоваться для подключения к устройству внешних мониторов.Модель ноутбука Zenbook 14X OLED Space Edition создана в честь 25-й годовщины полета в космос ноутбука ASUS P6300. Отделка корпуса ноутбука выполнена в цвете (Zero-G Titanium) с элементами оформления в тематике космических полетов.Модель Space Edition оснащена 3,5-дюймовым OLED-дисплеем ZenVision на внешней стороне крышки. На нем могут отображаться настраиваемые анимационные ролики или текстовые сообщения.Ноутбук проходит тестирование по протоколам на соответствие стандартам Командования космических систем США SMC-S-016A и способен работать при экстремальных температурах (от -24° до 61° C), а также выдерживать вибрацию от 20 до 2000 Гц.Основу его аппаратной комплектации составляют процессор Intel Core i9 12-го поколения серии H, графическое ядро Intel Iris Xe, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и беспроводной контроллер Intel WiFi 6E. OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 2.8K, частоту обновления 90 Гц, формат HDR и сенсорный ввод. Он также обладает 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификациями PANTONE Validated и DisplayHDR True Black 500. Ещё одна сертификация, TÜV Rheinland, подтверждает безупречную реализацию защитных технологий для заботы о здоровье глаз.Zenbook 14 OLED – 14-дюймовый ноутбук, который оформлен в новом для серии стиле и доступен в двух цветовых решениях: сером (Aqua Celadon) и синем (Ponder Blue).OLED-дисплей NanoEdge с соотношением сторон 16:10 поддерживает разрешение 2.8K, частоту обновления 90 Гц и яркость 550 кд/м2. Сертификация PANTONE Validated и широкий цветовой охват (100% DCI-P3) обеспечивают точную цветопередачу, а за пространственное звучание отвечает аудиосистема с сертификацией Harman Kardon, поддержкой технологии Dolby Atmos и интеллектуальным усилителем. Дисплей способен передавать правильный черный цвет, что подтверждает сертификация DisplayHDR True Black 500, а сертификация агентства TÜV Rheinland гарантирует, что в его дисплее реализованы технологии для защиты глаз.Алюминиевый корпус имеет толщину 16,9 мм, а вес устройства составляет всего 1,39 кг. Аппаратная конфигурация включает процессор Intel Core 12-го поколения, графическое ядро Intel Iris Xe, до 16 ГБ оперативной памяти, быстрый твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4, аккумулятор высокой емкости 75 Вт·ч и новейший беспроводной модуль Intel WiFi 6E. Комплект портов содержит два разъема USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4.Серия пополнилась двумя новыми устройствами – классическим ноутбуком ExpertBook B5 (B5402C) и раскрывающимся на 360° трансформером ExpertBook B5 Flip (B5402F).Корпус этих устройств изготовлен из алюминия, а область вокруг клавиатуры – из магний-алюминиевого сплава. Аппаратную конфигурацию этих устройств составляют процессор Intel Core i7 с графическим ядром Intel Iris Xe, 48 ГБ оперативной памяти и контроллер Intel WiFi 6E.Поворотное крепление модели ExpertBook B5 Flip позволяет раскрывать дисплейную крышку под любым углом до 360° и использовать это универсальное устройство как обычный ноутбук и планшет. В качестве опции модель может оснащаться стилусом, который убирается в специальный отсек в корпусе устройства.Ноутбуки ExpertBook B5 и ExpertBook B5 Flip оснащаются встроенным сканером отпечатков пальцев, ИК-камерой для авторизации в системе с помощью технологии распознавания лиц (опция) и модулем TPM 2.0, а их прочность подтверждена соответствием требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD 810H.ASUS ProArt Display PA169CDV – это 15,6-дюймовый монитор с матрицей IPS, разрешением 4K UHD и поддержкой технологии Wacom EMR для входящего в комплект стилуса ProArt Pen. Это устройство предусмотрено для профессиональной работы с компьютерной графикой и соответствует требованиям сертификации DisplayHDR 400. На задней панели монитора PA169CDV размещены две откидные подставки – верхняя позволяет разместить монитор под небольшим наклоном к поверхности, чтобы на нем было комфортно рисовать с помощью стилуса, а нижняя устанавливает его под оптимальным углом для использования в качестве дополнительного дисплея.Эта модель получила сразу обе сертификации – PANTONE Validated и Calman Verified. Фабричная калибровка обеспечивает точность воспроизведения оттенков (Delta E <2). Монитор поддерживает 10-битную глубину цвета и 100% охват цветовых пространств sRGB и Rec.709.