ASUS совместно с образовательной платформой Skillbox и компанией NVIDIA объявляют конкурс 3D-роликов о непрерывном творческом развитии дизайнера — «Цикл мастерства». Автор лучшего видеоролика получит ноутбук ProArt StudioBook (H5600) с 16-дюймовым OLED-дисплеем от ASUS, а все участники конкурса — сертификаты на обучение в Skillbox. К мероприятию также приурочен бесплатный трехдневный интенсив по motion-дизайну, который поможет подготовить работу для конкурса даже начинающим.
Творческий процесс неразрывно связан с любознательностью и прогрессом технологий. Размышления о составляющих мастерства motion-дизайнера организаторы предлагают выразить в анимированном минутном ролике. Подробные условия конкурса придут на почту участника после регистрации на сайте проекта: https://bhon-thai.tilda.ws/asus.
С 17 по 19 января в рамках конкурса пройдет интенсив для новичков «Знакомимся с motion-дизайном и создаём 3D-ролик с нуля». Спикером выступит Игорь Ирбитский, motion-дизайнер, основатель студии Bird Oculus. За три дня участники познакомятся с принципами анимации, возможностями софта Cinema4D и Octane Render, смогут сделать свой первый 3D-проект и получить обратную связь от преподавателя. Все участники интенсива, которые пришлют свои работы на конкурс, получат от Skillbox сертификат на 10 000 рублей и электронную книгу «Креативный вид. Как стремление к творчеству меняет мир» Дэвида Иглмена и Энтони Брандта от издательства «МИФ».
Призовой фонд:
- 1 место — ноутбук ProArt StudioBook H5600 16 OLED c NVIDIA GeForce RTX 30-серии от ASUS, который прошел сертификацию NVIDIA Studio. Мощность ноутбука позволит создавать 3D-графику и монтировать видео.
- 2 и 3 место — мерч от NVIDIA, сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей на курсы Skillbox по дизайну.
В максимальной версии ноутбука мобильный процессор AMD Ryzen 5000-й серии, позволяющий легко справляться с профессиональными задачами, такими как рендеринг фотореалистичных изображений, визуализация, моделирование и анализ данных. Графическую производительность этим ноутбукам обеспечивает видеокарта NVIDIA на базе микроархитектуры Ampere. Studiobook 16 OLED оснащается высокопроизводительной видеокартой GeForce RTX 30-й серии.
Ноутбук ProArt Studiobook 16 OLED оснащается 16-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 4K, формата HDR и яркостью 550 кд/м2. Он предлагает широкий цветовой охват (100% DCI-P3) и контрастность 1000000:1. Фабричная калибровка цветопередачи обеспечивает точность воспроизведения оттенков (Delta-E <2). Качество этих дисплеев подтверждено сертификациями PANTONE Validated, Calman Verified и VESA DisplayHDR 500 True Black.
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